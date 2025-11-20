Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО официально определили дни без алкоголя

Заксобрание определило праздники ограничивающие продажу алкоголя в ЯНАО
20 ноября 2025 в 15:33
Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Ямале со следующего года начнут действовать единые требования к продаже алкоголя в магазинах в праздничные дни. Соответствующие поправки в региональный закон сегодня приняли депутаты Заксобрания ЯНАО.


«С 1 марта 2026 года на Ямале будут действовать единые требования в сфере розничной продажи алкогольной продукции в дни массовых мероприятий. Сейчас органы местного самоуправления самостоятельно определяют дни запрета продажи алкоголя. Практика варьируется — в каждом муниципалитете свой график», — сообщается в официальном telegram-канале окружного Заксобрания.


Теперь алкоголь не будут продавать в следующие праздники: 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 1 июня — Международный день защиты детей, 12 июня — День России, День молодежи — последняя суббота июня, День физкультурника — вторая суббота августа, 1 сентября — День знаний (если 1 сентября приходится на воскресенье — 2 сентября), 4 ноября — День народного единств. Существуют также массовые праздники, отмечаемые в различные дни, среди которых — День оленевода, День рыбака, Последний звонок и праздники, посвященные дню поселка, города или района. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендуется определить конкретные даты, на которые будет распространяться действие закона.

