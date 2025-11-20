В ЯНАО официально определили дни без алкоголя

Теперь алкоголь не будут продавать в следующие праздники: 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 1 июня — Международный день защиты детей, 12 июня — День России, День молодежи — последняя суббота июня, День физкультурника — вторая суббота августа, 1 сентября — День знаний (если 1 сентября приходится на воскресенье — 2 сентября), 4 ноября — День народного единств. Существуют также массовые праздники, отмечаемые в различные дни, среди которых — День оленевода, День рыбака, Последний звонок и праздники, посвященные дню поселка, города или района. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендуется определить конкретные даты, на которые будет распространяться действие закона.