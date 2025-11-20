Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Детский омбудсмен в ХМАО посетила Сургутский колледж, где массово заболели дети

20 ноября 2025 в 19:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возбудителем инфекции у студентов оказался норовирус

Возбудителем инфекции у студентов оказался норовирус

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

 Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова встретилась с директором Сургутского политехнического колледжа, студенты которого массового заболели норовирусной инфекцией. Об визите детского омбудсмена сообщил telegram-канал «УПР в Югре».

«Находясь в Сургуте с рабочим визитом, Уполномоченному по правам ребенка поступила информация о массовой госпитализации студентов Сургутского политехнического колледжа. Несмотря на то, что она уже выезжала из города после форума, было принято решение вернуться. Уполномоченный прибыла в колледж, встретилась с директором для выяснения обстоятельств произошедшего», — следует из сообщения.

Утром 20 октября за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов Сургутского политехнического колледжа. Обучающихся увезли на скорой в больницу из общежитий. Там они проведут несколько дней. По данным источника URA.RU никто из ребят не находится в тяжелом состоянии, но госпитализация понадобилась в том числе и для того, чтобы разобщить студентов, проживающих в общежитиях.

Продолжение после рекламы

Роспотребнадзор ХМАО взял ситуацию на контроль: в учебном заведении проводят эпидемиологическое расследование. Возбудителем инфекции оказался норовирус. К проверке подключились также следственный комитет и прокуратура округа.

Материал из сюжета:

В колледже Сургута массово заболели студенты

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал