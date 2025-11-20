Детский омбудсмен в ХМАО посетила Сургутский колледж, где массово заболели дети

Возбудителем инфекции у студентов оказался норовирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова встретилась с директором Сургутского политехнического колледжа, студенты которого массового заболели норовирусной инфекцией. Об визите детского омбудсмена сообщил telegram-канал «УПР в Югре».

«Находясь в Сургуте с рабочим визитом, Уполномоченному по правам ребенка поступила информация о массовой госпитализации студентов Сургутского политехнического колледжа. Несмотря на то, что она уже выезжала из города после форума, было принято решение вернуться. Уполномоченный прибыла в колледж, встретилась с директором для выяснения обстоятельств произошедшего», — следует из сообщения.

Утром 20 октября за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов Сургутского политехнического колледжа. Обучающихся увезли на скорой в больницу из общежитий. Там они проведут несколько дней. По данным источника URA.RU никто из ребят не находится в тяжелом состоянии, но госпитализация понадобилась в том числе и для того, чтобы разобщить студентов, проживающих в общежитиях.

