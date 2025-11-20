Логотип РИА URA.RU
Меглин вернулся: почему стоит посмотреть новый сезон «Метода»

Новый сезон «Метода» вышел 20 ноября 2025
20 ноября 2025 в 23:05
События нового сезона "Метода" разворачиваются через пять лет после предыдущих серий

Фото: Кадр из фильма «Метод - 3» , реж. Юрий Быков, 2025, «Плюс Студия» при участии ZOOM Production

20 ноября на «Кинопоиске» стартовал третий сезон детективного триллера «Метод». В центре истории вновь оказывается Родион Меглин — следователь с неординарными методами в исполнении Константина Хабенского. Новый сезон обещает расширить вселенную проекта: у Меглина теперь есть собственный отряд людей с криминальным прошлым, которых он выручил и сделал своими помощниками. Все, что нужно знать о новом сезоне «Метода», — в материале URA.RU.

О чем сериал «Метод 3»

События третьего сезона разворачиваются через пять лет после финала второй части. Сыщик больше не охотится в одиночку — под его началом работает «Команда Меглина», собранная из людей, понимающих психологию убийц «изнутри». Когда-то они сами примеряли на себе темные роли и получили «второй шанс», а теперь под жестким руководством наставника применяют эти знания в расследованиях самых жутких и кровавых серийных дел.

В начале сезона к группе присоединяется 19-летняя студентка Лера (Анна Савранская). У нее случаются приступы неконтролируемой агрессии, и работа рядом с маньяками становится для нее одновременно способом разобраться в себе и риском превратиться в того, кого она боится.

Актеры и создатели сериала «Метод 3»

В команду Меглина попали новые харизматичные герои

Фото: Кадр из фильма «Метод - 3» , реж. Юрий Быков, 2025, «Плюс Студия» при участии ZOOM Production

В центре третьего сезона — Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского. Артист возвращается к знакомому персонажу, но в новом контексте: теперь Меглин не просто одиночка-следователь, а руководитель необычной и неоднозначной команды людей. В сериале снялись как новые, так и уже знакомые актеры:

  • Анна Савранская — Лера Сергеева,
  • Никита Кологривый — Женя по прозвищу Зверь,
  • Лев Зулькарнаев — Код,
  • Эльдар Калимулин — Сталкер,
  • Снежана Самохина — Фрида,
  • Анна Банщикова — Ангел,
  • Егор Кенжаметов — Связист,
  • Игорь Черневич — Бобер,
  • Денис Бургазлиев — Джин.

Режиссер сезона — Юрий Быков, шоураннер — Максим Полинский. В продюсерский состав вошли Владимир Маслов, Ася Гладковская, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Музыкальное сопровождение, как и в предыдущих сезонах, написал Райан Оттер.

Почему стоит посмотреть «Метод 3»

Зрители уже могут посмотреть первые четыре серии сезона

Фото: Кадр из фильма «Метод - 3» , реж. Юрий Быков, 2025, «Плюс Студия» при участии ZOOM Production

Третий сезон делает ставку на рискованную идею — попытку показать «светлую сторону» людей с криминальным прошлым и посмотреть, как они могут работать во благо. Это редкая смесь детектива и почти театрального разнообразия характеров: режиссер отмечал, что его привлекает возможность поработать с большой группой пограничных, дерзких персонажей.

Сериал интересен и с актерской стороны: новички, такие как Анна Савранская, вносят свежую энергию, а знакомый образ Хабенского благодаря новому окружению получает дополнительную динамику. Для зрителей, любящих темные триллеры и психологические портреты, «Метод 3» предлагает широкий спектр характеров — от харизматичных манипуляторов до людей с травмами, чьи мотивы постоянно ставят под сомнение грань между добром и злом.

График выхода серий и где смотреть

Премьера первых четырех эпизодов состоялась 20 ноября на «Кинопоиске». Оставшиеся четыре серии станут доступны 18 декабря. Всего в сезоне восемь эпизодов продолжительностью примерно по часу.

Комментарии (1)
  • Караванбаши
    20 ноября 2025 23:14
    морально тяжело смотреть. думали, что второй сезон поставил точку - машина срывается и все погибают. мы так поняли. получается, что нет... почему же машина взлетела?. как это понять... интересно.
