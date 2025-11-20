Меглин вернулся: почему стоит посмотреть новый сезон «Метода»
События нового сезона «Метода» разворачиваются через пять лет после предыдущих серий
Фото: Кадр из фильма «Метод - 3» , реж. Юрий Быков, 2025, «Плюс Студия» при участии ZOOM Production
20 ноября на «Кинопоиске» стартовал третий сезон детективного триллера «Метод». В центре истории вновь оказывается Родион Меглин — следователь с неординарными методами в исполнении Константина Хабенского. Новый сезон обещает расширить вселенную проекта: у Меглина теперь есть собственный отряд людей с криминальным прошлым, которых он выручил и сделал своими помощниками. Все, что нужно знать о новом сезоне «Метода», — в материале URA.RU.
О чем сериал «Метод 3»
События третьего сезона разворачиваются через пять лет после финала второй части. Сыщик больше не охотится в одиночку — под его началом работает «Команда Меглина», собранная из людей, понимающих психологию убийц «изнутри». Когда-то они сами примеряли на себе темные роли и получили «второй шанс», а теперь под жестким руководством наставника применяют эти знания в расследованиях самых жутких и кровавых серийных дел.
В начале сезона к группе присоединяется 19-летняя студентка Лера (Анна Савранская). У нее случаются приступы неконтролируемой агрессии, и работа рядом с маньяками становится для нее одновременно способом разобраться в себе и риском превратиться в того, кого она боится.
Актеры и создатели сериала «Метод 3»
В команду Меглина попали новые харизматичные герои
Фото: Кадр из фильма «Метод - 3» , реж. Юрий Быков, 2025, «Плюс Студия» при участии ZOOM Production
В центре третьего сезона — Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского. Артист возвращается к знакомому персонажу, но в новом контексте: теперь Меглин не просто одиночка-следователь, а руководитель необычной и неоднозначной команды людей. В сериале снялись как новые, так и уже знакомые актеры:
- Анна Савранская — Лера Сергеева,
- Никита Кологривый — Женя по прозвищу Зверь,
- Лев Зулькарнаев — Код,
- Эльдар Калимулин — Сталкер,
- Снежана Самохина — Фрида,
- Анна Банщикова — Ангел,
- Егор Кенжаметов — Связист,
- Игорь Черневич — Бобер,
- Денис Бургазлиев — Джин.
Режиссер сезона — Юрий Быков, шоураннер — Максим Полинский. В продюсерский состав вошли Владимир Маслов, Ася Гладковская, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Музыкальное сопровождение, как и в предыдущих сезонах, написал Райан Оттер.
Почему стоит посмотреть «Метод 3»
Зрители уже могут посмотреть первые четыре серии сезона
Фото: Кадр из фильма «Метод - 3» , реж. Юрий Быков, 2025, «Плюс Студия» при участии ZOOM Production
Третий сезон делает ставку на рискованную идею — попытку показать «светлую сторону» людей с криминальным прошлым и посмотреть, как они могут работать во благо. Это редкая смесь детектива и почти театрального разнообразия характеров: режиссер отмечал, что его привлекает возможность поработать с большой группой пограничных, дерзких персонажей.
Сериал интересен и с актерской стороны: новички, такие как Анна Савранская, вносят свежую энергию, а знакомый образ Хабенского благодаря новому окружению получает дополнительную динамику. Для зрителей, любящих темные триллеры и психологические портреты, «Метод 3» предлагает широкий спектр характеров — от харизматичных манипуляторов до людей с травмами, чьи мотивы постоянно ставят под сомнение грань между добром и злом.
График выхода серий и где смотреть
Премьера первых четырех эпизодов состоялась 20 ноября на «Кинопоиске». Оставшиеся четыре серии станут доступны 18 декабря. Всего в сезоне восемь эпизодов продолжительностью примерно по часу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Караванбаши20 ноября 2025 23:14морально тяжело смотреть. думали, что второй сезон поставил точку - машина срывается и все погибают. мы так поняли. получается, что нет... почему же машина взлетела?. как это понять... интересно.