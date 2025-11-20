«Ни в коем случае»: экстрасенс предупредила об опасности покупки автомобиля Ефремова
Михаилу Ефремову после УДО запретили управлять автомобилем три года
Фото: Владимир Жабриков
Автомобиль актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, не стоит никому приобретать ни за какую сумму. Об этом в разговоре с URA.RU заявила астролог, таролог и экстрасенс Аделина Панина. Ранее появилась информация о том, что внедорожник артиста выставлен на продажу в Белгородской области за 5 млн рублей.
«Если говорить о покупке автомобилей после смертельных ДТП, конечно, ни в коем случае такие авто покупать не стоит. После ужасных событий очень сильно портится энергетика вещей, недвижимости и так далее. Энергетика смерти — это очень сильная вибрация негатива. Этот автомобиль может принести несчастье. Даже разбирать на запчасти такую машину я не рекомендую, потому как детали могут принести неудачу новым хозяевам и владельцам», — пояснила эксперт.
Машина Ефремова после трагедии прошла интересный путь. Супруга актера Софья Кругликова после снятия ареста продала внедорожник перекупщикам за сумму меньше миллиона рублей. Затем авто продали нынешнему владельцу за 2 млн рублей, который восстановил машину. Недавно в дом владельца прилетел вражеский дрон, поэтому теперь ему нужны деньги на восстановление жилья. В связи с этим машину и выставили на продажу.
Смертельное ДТП Ефремов устроил в Москве 8 июня 2020 года. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.
