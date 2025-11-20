«Есть возможность переквалифицироваться»: эксперты рассказали, чем заняться женщинам в декрете

Женщинам в декрете стоит рассмотреть работу с неполным рабочим графиком Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В условиях современного рынка труда мамы в декрете могут не прерывать карьеру, а продолжать работать или осваивать новые навыки. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

«Я рекомендую в этот период — а он может длиться три года, — подумать, насколько предыдущая карьера была карьерой мечты. Может быть, есть смысл на что-то переквалифицироваться, — сказал Валинуров в беседе с ОСН.

Эксперт также отметил, что в период отпуска некоторые мамы в декрете занимаются развитием собственных проектов или открывают малый бизнес. Так, они могут приступить к изготовлению изделий ручной работы и продавать их через маркетплейсы и социальные сети.

«Тут возможна какая-то проектная работа, консультации, помощь в решении каких-то задач. Второй вариант — некоторые женщины продолжают решать задачи текущего работодателя, получая за это дополнительный доход», — сообщил карьерный консультант.

Валинуров отметил, что в данном случае речь в первую очередь идет о возможности трудиться на условиях неполного рабочего дня или в формате фриланса. По его словам, при необходимости ухода за ребенком найти работу с полной занятостью будет затруднительно. Среди профессий, которые позволяют молодой маме работать удаленно, можно назвать, например, копирайтера, СММ-специалиста, переводчика, менеджера, дизайнера или бухгалтера.