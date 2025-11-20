В Госдуме поддержали заморозку денег покупателей квартир у пенсионеров
«Заморозка» сделок с пенсионерами спасет покупателей квартиры от потери денег
Заморозка денег при покупке квартиры у пенсионеров могла бы решить проблему с откатом сделок по причине мошеннических действий. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Такая норма вполне могла бы хотя бы отчасти решить проблему откатов сделок по причине мошеннических действий. За неделю продавец успеет обратиться в правоохранительные органы и „откат“ сделки не обернется потерей денег для покупателя или выселением из единственного жилья продавца», — предложил депутат.
Аксененко пояснил, что подобная мера имеет минусы. Она замедлит сделки и помешает срочному получению денег от продажи вторичного жилья. Но в таких случаях по согласованию сторон может быть принято решение о мгновенной передаче денег с отказом от претензий к друг другу.
Ранее сообщалось, что пенсионеры продают квартиры под влиянием мошенников, полученные деньги они переводят злоумышленникам. Затем, аннулируют сделки через суд и возвращают себе жилье. Таким образом, покупатель остается без денег и без квартиры.
