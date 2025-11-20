Логотип РИА URA.RU
Общество

В Госдуме поддержали заморозку денег покупателей квартир у пенсионеров

Аксененко: заморозка денег спасет покупателей квартир от махинаций пенсионеров
20 ноября 2025 в 23:09
«Заморозка» сделок с пенсионерами спасет покупателей квартиры от потери денег

«Заморозка» сделок с пенсионерами спасет покупателей квартиры от потери денег

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заморозка денег при покупке квартиры у пенсионеров могла бы решить проблему с откатом сделок по причине мошеннических действий. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Такая норма вполне могла бы хотя бы отчасти решить проблему откатов сделок по причине мошеннических действий. За неделю продавец успеет обратиться в правоохранительные органы и „откат“ сделки не обернется потерей денег для покупателя или выселением из единственного жилья продавца», — предложил депутат.

Аксененко пояснил, что подобная мера имеет минусы. Она замедлит сделки и помешает срочному получению денег от продажи вторичного жилья. Но в таких случаях по согласованию сторон может быть принято решение о мгновенной передаче денег с отказом от претензий к друг другу.

Ранее сообщалось, что пенсионеры продают квартиры под влиянием мошенников, полученные деньги они переводят злоумышленникам. Затем, аннулируют сделки через суд и возвращают себе жилье. Таким образом, покупатель остается без денег и без квартиры.

Комментарии (1)
  • Григорий
    20 ноября 2025 23:27
    Идея хорошая, стоит распространить вообще на все сделки, не только с пенсионерами. И заморозку денег надо сделать минимум на месяц, а лучше на полгода.
