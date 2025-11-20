Путин: бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистром обороны РФ
20 ноября 2025 в 23:20
Фото: © URA.RU
Президент Владимир Путин назначил бывшего командующего группировки «Юг» замминистром обороны РФ. Об этом сообщил Интерфакс.
