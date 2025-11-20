ВС РФ освободили территории Купянска и Волчанска
20 ноября 2025 в 23:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
ВС РФ освободили Купянск и 80% территории Волчанска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину.
