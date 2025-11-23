Российский генерал сообщил о скором освобождении Константиновки в ДНР
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
ВС РФ продвигаются в городе Константиновка в ДНР и в ближайшие дни могут освободить этот населенный пункт. Об этом сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Российские военные уверенно продвигаются вперед. Я думаю, что Константиновка будет зачищена окончательно, это вопрос суток-двух, не больше», — сказал Сергей Липовой в беседе с aif.ru.
По словам генерал-майора, российские военные успешно продвигаются в населенном пункте, осуществляя зачистку улиц и кварталов. Он отметил, что, хотя сопротивление со стороны противника сохраняется, оно уже не такое интенсивное, как раньше.
Липовой также подчеркнул стратегическую значимость Константиновки, отметив, что населенный пункт является крупным логистическим и опорным пунктом, через который проходят автомобильные и железнодорожные пути. По его словам, Константиновка долгое время была важным оборонительным рубежом для ВСУ, поэтому противник отчаянно пытается удержать этот район, так как далее у него нет столь значимых оборонительных позиций. Липовой подтвердил, что в настоящее время российские военные ведут бои с ВСУ в Константиновке.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о расширении зоны контроля ВС РФ в Константиновке. Его слова передает «Национальная служба новостей». Командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев докладывал президенту России Владимиру Путину, что под контроль российских войск перешли уже четыре тысяч зданий, отмечает RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
