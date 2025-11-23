Российский генерал сообщил о скором освобождении Константиновки в ДНР

Генерал-майор сообщил о продвижении ВС РФ в Константиновке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ВС РФ продвигаются в городе Константиновка в ДНР и в ближайшие дни могут освободить этот населенный пункт. Об этом сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Российские военные уверенно продвигаются вперед. Я думаю, что Константиновка будет зачищена окончательно, это вопрос суток-двух, не больше», — сказал Сергей Липовой в беседе с aif.ru.

По словам генерал-майора, российские военные успешно продвигаются в населенном пункте, осуществляя зачистку улиц и кварталов. Он отметил, что, хотя сопротивление со стороны противника сохраняется, оно уже не такое интенсивное, как раньше.

Липовой также подчеркнул стратегическую значимость Константиновки, отметив, что населенный пункт является крупным логистическим и опорным пунктом, через который проходят автомобильные и железнодорожные пути. По его словам, Константиновка долгое время была важным оборонительным рубежом для ВСУ, поэтому противник отчаянно пытается удержать этот район, так как далее у него нет столь значимых оборонительных позиций. Липовой подтвердил, что в настоящее время российские военные ведут бои с ВСУ в Константиновке.