Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Россиянка после обеда в «Макдональдс» столкнулась с отеком Квинке

Медики связали отек Квинке с фастфудом из азиатского «Макдональдс»
23 ноября 2025 в 23:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российская туристка столкнулась с отеком Квинке на Бали

Российская туристка столкнулась с отеком Квинке на Бали

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская туристка столкнулась с опасным для жизни отеком Квинке во время отдыха на Бали. Инцидент произошел с 24-летней Анной в конце отпуска, когда у нее развилась тяжелая аллергическая реакция.

«Девушка проснулась с сильным отеком горла, опухшими глазами и бордовыми пятнами на коже — дышать стало крайне трудно», — описывает состояние пострадавшей «Радио 1». Местные медики оказали первую помощь, но симптомы повторялись даже после введения антигистаминных препаратов.

Для возвращения в Россию Анну транспортировали под постоянной капельницей. После приземления в Москве ее состояние нормализовалось без дополнительного медицинского вмешательства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал