Аэропорт закрылся из-за воздушных шаров контрабандистов в Вильнюсе
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Вильнюсский международный аэропорт временно прекратил работу. Это произошло из-за воздушных шаров, которые использовали контрабандисты.
«Вильнюсский международный аэропорт закрыт из-за показа воздушных шаров контрабандистов», — сказано в сообщении. Об этом 23 ноября 2025 года сообщил Национальный центр управления кризисами.
Ранее, 22 октября 2025, деятельность Вильнюсского международного аэропорта была также временно прекращена. В воздушном пространстве было зафиксировано несколько десятков метеозондов. Как отмечается, такие устройства часто используются контрабандистами для нелегальной перевозки сигарет из Беларуси в Литву.
