В мире

Европа

Аэропорт закрылся из-за воздушных шаров контрабандистов в Вильнюсе

23 ноября 2025 в 23:20
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вильнюсский международный аэропорт временно прекратил работу. Это произошло из-за воздушных шаров, которые использовали контрабандисты. 

«Вильнюсский международный аэропорт закрыт из-за показа воздушных шаров контрабандистов», — сказано в сообщении. Об этом 23 ноября 2025 года сообщил Национальный центр управления кризисами.

Ранее, 22 октября 2025, деятельность Вильнюсского международного аэропорта была также временно прекращена. В воздушном пространстве было зафиксировано несколько десятков метеозондов. Как отмечается, такие устройства часто используются контрабандистами для нелегальной перевозки сигарет из Беларуси в Литву.

