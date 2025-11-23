В семи регионах России объявлена беспилотная опасность
Беспилотная опасность объявлена в нескольких регионах
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Воронежской, Белгородской и Курской областях введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в местных администрациях.
«Внимание! На территории Воронежской, Белгородской, Курской областей, Новороссийска, Анапы и Геленджика объявлена опасность атаки БПЛА. При сигнале „Внимание всем“ необходимо: укрыться в помещениях без окон, не пользоваться лифтами, держаться подальше от окон и дверей. На улице — укрыться в подземных сооружениях, не использовать автомобили и остановочные павильоны как укрытие. Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, работы ПВО и спецслужб», — сообщают оперативные штабы регионов.
Особый режим действует в муниципальных образованиях Белгородской области, включая Краснояружский, Ивнянский и Прохоровский районы, Губкинский и Старооскольский городские округа. В чатах местных жителей сообщается о работе сирены в Новороссийске.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.