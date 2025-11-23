В семи регионах России объявлена беспилотная опасность

В Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Воронежской, Белгородской и Курской областях введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в местных администрациях.

«Внимание! На территории Воронежской, Белгородской, Курской областей, Новороссийска, Анапы и Геленджика объявлена опасность атаки БПЛА. При сигнале „Внимание всем“ необходимо: укрыться в помещениях без окон, не пользоваться лифтами, держаться подальше от окон и дверей. На улице — укрыться в подземных сооружениях, не использовать автомобили и остановочные павильоны как укрытие. Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, работы ПВО и спецслужб», — сообщают оперативные штабы регионов.