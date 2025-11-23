ВСУ впервые атаковали Архангельскую область: главное об СВО на Украине к 23 ноября

Российские системы ПВО уничтожили дроны над Архангельской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские системы ПВО впервые зафиксировали атаку украинских дронов в Архангельской области, где было уничтожено два беспилотника. Одновременно с этим за сутки Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой ВСУ выпустили 94 БПЛА. В результате обстрелов погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, а также были повреждены коммерческие объекты и инфраструктура. Также поступили сообщения об успешных действиях российской армии на северском направлении, где были ликвидированы ключевые объекты военной инфраструктуры ВСУ. Подробнее — в материале URA.RU.

ВСУ впервые атаковали Архангельскую область

Силами ПВО над Архангельской областью уничтожены два украинских беспилотника, что стало первым зафиксированным случаем атак в этом регионе. Одновременно перехвачены и сбиты три БПЛА над Белгородской областью, три — над Московским регионом (два из них летели в сторону столицы) и два — над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.

Атаки БПЛА в Белгородской области

ВСУ за сутки четыре раза атаковали территорию Белгородской области 94 беспилотниками, в результате которых погиб один мирный житель и несколько человек получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Валуйском городском округе, где беспилотник атаковал коммерческий объект, вызвав его повреждения и гибель человека.

В селе Долгое повреждены ЛЭП и частный дом, а в Грайвороне пострадала женщина от детонации дрона. Сильные разрушения жилого фонда и объектов инфраструктуры также отмечены в Глотово, Гора-Подол и Новостроевке-Первой, где повреждены социальные объекты, жилые дома и газовые трубы.

В Шебекинском округе зафиксированы случаи баротравм у местных жителей при детонации беспилотников, а в Борисовском районе мужчина получил тяжелые ранения при взрыве взрывного устройства. Власти продолжают уточнять последствия атак в Краснояружском округе, тогда как в Волоконовском и Яковлевском округах атаки БПЛА не привели к серьезным последствиям.

Уничтожение объектов военной инфраструктуры ВСУ на северском направлении

Подразделения Южной группировки войск провели успешные боевые операции на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ходе контрбатарейной борьбы и выявления огневых точек противника операторы БПЛА Южной группировки войск с помощью разведывательных дронов обнаружили и ликвидировали блиндаж, в котором находились военнослужащие противника, а также пункт связи.

Кроме того, в процессе обеспечения огневой поддержки подразделений, наступающих в районе Северска,российские операторы БПЛА и артиллерийские расчеты выявили и уничтожили пикап и миномет противника. В Минобороны подчеркнули, что подразделения Южной группировки войск непрерывно ведут боевые действия в ближнем тылу противника. Они блокируют автомобильные пути, уничтожают военное имущество и склады, поражают пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии противника. Это, как отметили в военном ведомстве, создает благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений группировки.

ВС РФ усиливают контроль над Константиновкой

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о расширении зоны контроля ВС РФ в Константиновке, особенно в восточных и юго-восточных районах города. Он отметил, что российские подразделения продолжают укреплять позиции в этом стратегически важном направлении.

Одновременно продолжаются активные боевые действия за населенный пункт Иванополье и в районе Клебан-Быкского водохранилища. Пушилин подчеркнул, что эти операции являются частью системного наступления российских войск в ДНР.

ВСУ пытаются выстроить линии укрепления ближе к Славянску

Украинские войска предпринимают попытки создать укрепленные линии вблизи Славянска и остановить продвижение российских войск в районе города Ямполь на краснолиманском направлении. Об этом сообщил Пушилин. В интервью он высказал мнение о том, что действия противника, направленные на сдерживание продвижения российских подразделений в районе Ямполя, связаны с желанием организовать оборонительные рубежи в приближении к городу Славянск — одному из ключевых населенных пунктов, которые еще остались под контролем ВСУ в ДНР.

Также глава ДНР подчеркнул, что после того, как ВС РФ освободили Платоновку, они установили контроль над дорогой, соединяющей Северск и Красный Лиман. Таким образом российские силы разрушили одну из ключевых логистических линий украинской стороны.

Солдаты ВСУ сдаются в плен

В районе город Димитров (украинское название — Мирноград) ДНР группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен российским бойцам. Минобороны сообщило URA.RU, что причиной сдачи в плен стали безвыходность ситуации и отсутствие необходимого обеспечения со стороны украинского командования.

Захваченные в плен бойцы Украины рассказали о тяжелом положении украинских формирований на линии боевого соприкосновения. Ведомство опубликовало кадры с пленными военнослужащими ВСУ — Иваном Дзюбой, Иваном Костецким и Сергеем Костецким. Костецкий сообщил, что их группа осталась без руководства. В Минобороны России подчеркнули, что на красноармейском направлении СВО разрозненные группы украинских боевиков изолированы от любого вида обеспечения, продолжают нести потери, а их командиры находятся в глубоком тылу.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову обеспечить условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ, пишет RT. Путин подчеркнул необходимость создания возможностей для сложения оружия с учетом тяжелого положения украинских военных.

Российский президент в своем выступлении подчеркнул необходимость принятия всесторонних мер, которые позволят обеспечить сдачу в плен украинских военнослужащих, изъявивших такое желание, и тем самым сократить число ненужных жертв, сообщает 360.ru. В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что соответствующие условия уже созданы.

ВСУ стремительно теряют системы ПВО

Американское издание Military Watch Magazine сообщает о критическом истощении систем противовоздушной обороны Украины. Темпы уничтожения комплексов ПВО в несколько раз превышают возможности западных стран по их восстановлению и поставкам.