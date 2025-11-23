Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Роспотребнадзор взялся за ситуацию с отравлением в «Центральном университете»

23 ноября 2025 в 23:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ситуация на контроле Роспотребнадзора Москвы

Ситуация на контроле Роспотребнадзора Москвы

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с госпитализацией участников IT-соревнований. Оно проходило в «Центральном университете» на улице Гашека.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — сообщили в ведомстве.  В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяют условия организации питания и другие факторы, которые могли привести к отравлению.

Ранее стало известно, что в Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. У многих из них возникло недомогание.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал