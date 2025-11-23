Роспотребнадзор взялся за ситуацию с отравлением в «Центральном университете»
Ситуация на контроле Роспотребнадзора Москвы
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с госпитализацией участников IT-соревнований. Оно проходило в «Центральном университете» на улице Гашека.
«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — сообщили в ведомстве. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяют условия организации питания и другие факторы, которые могли привести к отравлению.
Ранее стало известно, что в Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. У многих из них возникло недомогание.
