Военные КНДР перешли границу с Южной Кореей

Небольшая группа северокорейских солдат ненадолго пересекла военную демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею. Это произошло во время проведения работ рядом с границей.

«Южнокорейские военные, заметив нарушителей, ответили предупредительными выстрелами. После чего военные КНДР сразу же отошли на свою территорию», — сообщает агентство «Ренхап». Подробности о численности группы и ее вооружении не раскрываются.

Агентство отмечает, что в этом году такие случаи происходят регулярно — это уже около десятого подобного инцидента. На этом фоне Сеул выступает за проведение переговоров между военными двух стран, чтобы четко обозначить границу и снизить риск новых обострений.

