Проект о закреплении крестов на гербе России подписали 412 депутатов

21 ноября 2025 в 01:58
Кресты станут обязательны при изображении герба России

Фото: Илья Московец © URA.RU

412 депутатов Госдумы всех фракций подписали законопроект о закреплении крестов в описании Государственного герба РФ. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Законопроект дополнит официальное описание Государственного герба РФ и закрепит в нем наличие крестов над коронами и державой. «Четыреста двенадцать депутатов разных фракций подписали законопроект. У нас разные политические взгляды, но одна страна, защита которой и является приоритетом для каждого из нас», — отметила Яна Лантратова в беседе с РИА Новости. Она также подчеркнула, что Госдума всегда объединяется, когда речь идет о самом главном.

Яна Лантратова выразила благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикерам Анне Кузнецовой, Петру Толстому, Владимиру Васильеву, Ирине Яровой и всем коллегам за поддержку инициативы. Ранее Вячеслав Володин сообщил, что группа депутатов во главе с ним внесла данный законопроект в палату.

