Командующим Южной группировкой ВС России стал Сергей Медведев: что о нем известно

Генерал-лейтенант Сергей Медведев, ранее занимавший пост начальника штаба Южной группировки Вооруженных сил, теперь назначен ее командующим. Его предшественник, генерал-полковник Александр Санчик, получил должность заместителя министра обороны России. В ходе доклада президенту Владимиру Путину Медведев сообщил, что группировка «Юг» сохраняет наступательную активность на всех направлениях и заверил в выполнении поставленных перед соединениями и воинскими частями задач. Подробнее о молодом командующем с позывным «Ермак» узнаете из публикации URA.RU.

Один из самых молодых командующих ВС РФ

Сейчас Медведеву 46 лет. Боец с позывным «Ермак» родился в 1979 году в Праге, рос в семье кадрового офицера. Его служебный путь характеризовался последовательным продвижением по командным должностям, передает «Царьград». В числе достижений — руководство штабом 58-й гвардейской общевойсковой армии, а позднее — принятие командования формированием после Дениса Лямина. В мае прошлого года Медведеву присвоили звание генерал-лейтенанта. По словам военных экспертов, в данный момент он — один из самых молодых командующих в рядах российской армии.

Путин назначил нового замглавы Минобороны

По решению Путина Санчик, занимавший пост командующего группировкой «Юг», стал заместителем министра обороны. Это генерал с богатым опытом: его карьера началась с должности командира танкового взвода, а впоследствии он руководил масштабными военными операциями в Сирии и на Донбассе.

Генерал-полковник Санчик считается одним из самых видных представителей современного военного поколения. За проявленные заслуги удостоен ряда государственных наград. До того как возглавить Южную группировку, он командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

