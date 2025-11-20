Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Пентагон перенаправил 30 млн долларов помощи Украине на производство минералов в США

США перебросили 30 млн долларов с украинской помощи на стратегические минералы
21 ноября 2025 в 03:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пентагон развивает стратегическое производство минералов

Пентагон развивает стратегическое производство минералов

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пентагон перенаправил 30 миллионов долларов из фонда помощи Украине на развитие производства стратегических минералов в США. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства обороны США.

«Министерство обороны выделило грант на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals для создания производственного объекта в Луизиане. Инвестиции осуществлены за счет средств Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины 2022 года и направлены на создание внутреннего производства галлия и скандия», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

Решение поддержано указом президента США от 20 марта 2025 года о мерах по увеличению добычи полезных ископаемых на территории Соединенных Штатов. В документе указано, что решение поддержит работу Министерства обороны США по расширению поставок критически важных минералов, необходимых для многочисленных оборонных компонентов и платформ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал