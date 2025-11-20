Три страны Европы хотят вмешаться в переговоры по Украине

В переговоры по Украине хотят вмешаться Франция, Великобритания и Германия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ряд европейских государств, включая Францию, Великобританию и Германию, выражают желание принять участие в переговорах, направленных на урегулирование ситуации в Украине. При этом их участие предполагается не от имени Европейского союза, а от конкретных стран. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.

«В Евросоюзе с обеспокоенностью наблюдают за развитием ситуации, связанной с урегулированием конфликта на Украине. Интересы Европы стремятся представлять не чиновники ЕС, а отдельные страны. В частности, в дискуссии могли бы принять участие Франция, Великобритания (как постоянные члены Совета Безопасности ООН) и Германия», — сообщил «Известиям» дипломат.