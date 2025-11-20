Мирошник: западные страны смогут завершить конфликт на Украине за три месяца
Европейская элита заинтересована в продолжении конфликта
Западные страны при желании могут завершить конфликт на Украине в течение трех месяцев. Без внешней поддержки Киев будет вынужден сесть за стол переговоров. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Я точно понимаю одну вещь: Запад, если пожелает закончить это, он завершит ее за три месяца. На собственных возможностях Киев дольше не протянет», — рассказал Мирошник в эксклюзивном интервью газете «Аргументы и факты». По словам Мирошника, в этом случае Киев будет вынужден начать переговоры о постконфликтном урегулировании. Он также добавил, что европейская элита заинтересована в продолжении противостояния, поскольку это позволяет выделять средства на создание европейской армии.
Ранее URA.RU сообщало, что ЕС должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще как минимум три года, поскольку Киев планирует продолжать сопротивление. Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Эксперты отмечают, что Польша активно готовит добровольцев, вкладывает значительные средства в модернизацию армии и стремится создать одни из самых мощных сухопутных войск в Европе.
