Европейская элита заинтересована в продолжении конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Западные страны при желании могут завершить конфликт на Украине в течение трех месяцев. Без внешней поддержки Киев будет вынужден сесть за стол переговоров. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Я точно понимаю одну вещь: Запад, если пожелает закончить это, он завершит ее за три месяца. На собственных возможностях Киев дольше не протянет», — рассказал Мирошник в эксклюзивном интервью газете «Аргументы и факты». По словам Мирошника, в этом случае Киев будет вынужден начать переговоры о постконфликтном урегулировании. Он также добавил, что европейская элита заинтересована в продолжении противостояния, поскольку это позволяет выделять средства на создание европейской армии.



