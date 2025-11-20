Уолтц: США допускают введение новых санкций против России
США вновь пытаются надавить на РФ при помощи санкций
США рассмотрят введение новых экономических санкций против России, если Москва не отреагирует на призывы о прекращении огня в украинском конфликте. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолц заявил на заседании Совета Безопасности.
«Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», — заявил Майк Уолц.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского получил от американской стороны проект плана по урегулированию ситуации в стране. В Киеве считают, что это может «активизировать дипломатию». Агентство Bloomberg сообщает, что мирный план президента США Дональда Трампа включает в себя, среди прочего, отмену санкций в отношении России. Однако пока не уточняется, о каких именно ограничениях идет речь.
