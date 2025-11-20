«Ведомости»: ФСБ будет координировать все действия при кибератаках в России
Сбой работы КИИ может иметь серьезные последствия для безопасности государства
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
С января 2026 года субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) будут обязаны непрерывно передавать информацию о компьютерных атаках и инцидентах в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации их последствий (ГосСОПКА, принадлежит ФСБ). Об этом сообщается в пакете проектов приказов, разработанном ФСБ и опубликованном на сайте нормативно-правовых актов.
«Под непрерывным взаимодействием в документе подразумевается создание постоянного функционирующего канала связи, а не эпизодических действий, как, например, разовое отправление письма по электронной почте о произошедшем инциденте», — цитируют директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова «Ведомости». Информацию планируется передавать через личный кабинет в ГосСОПКА, а при технических сбоях — с помощью обычной или электронной почты.
Ранее в Госдуму поступил законопроект, наделяющий ФСБ правом требовать от операторов связи отключения услуг в случае угроз безопасности. До этого он получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.