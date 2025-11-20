Логотип РИА URA.RU
В двух аэропортах Центральной России временно ограничили полеты

Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили выполнение рейсов
21 ноября 2025 в 04:48
Фото: Илья Московец © URA.RU

В двух аэропортах Центральной России введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты САРАТОВ (Гагарин), ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Меры направлены для гарантии безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

