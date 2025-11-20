В двух аэропортах Центральной России временно ограничили полеты
Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили выполнение рейсов
21 ноября 2025 в 04:48
Два российских аэропорта ограничили полеты
Фото: Илья Московец © URA.RU
В двух аэропортах Центральной России введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты САРАТОВ (Гагарин), ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Меры направлены для гарантии безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал