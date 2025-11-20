Логотип РИА URA.RU
Мирошник: скандал с коррупцией на Украине связан с борьбой группировок за власть

21 ноября 2025 в 03:21
Ситуация может повлиять на внутреннюю политику Украины и ее отношения с западными партнерами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине разгорается антикоррупционный скандал, связанный с борьбой за власть. Об заявил дипломат Родион Мирошник. 

«Антикоррупционный скандал на Украине связан с тем, что различные группы начали борьбу за контроль над разворовыванием западных средств и потоков», — поделился Мирошник. Его цитируют «Аргументы и факты». 

Новый антикоррупционный скандал на Украине связан с борьбой за контроль над распределением западных средств. Это происходит на фоне ранее раскрытой масштабной схемы взяток в «Энергоатоме», в которой замешан близкий к президенту Зеленский бизнесмен Тимур Миндич. Коррупционный кризис уже привел к отставке министра юстиции и вызвал сомнения у западных партнеров в целесообразности дальнейшей финансовой поддержки Украины.

