Мирошник: скандал с коррупцией на Украине связан с борьбой группировок за власть

Ситуация может повлиять на внутреннюю политику Украины и ее отношения с западными партнерами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине разгорается антикоррупционный скандал, связанный с борьбой за власть. Об заявил дипломат Родион Мирошник.

«Антикоррупционный скандал на Украине связан с тем, что различные группы начали борьбу за контроль над разворовыванием западных средств и потоков», — поделился Мирошник. Его цитируют «Аргументы и факты».