Утильсбор для некоторых авто хотят отменить

Машины на газе могут освободить от утильсбора Фото: Илья Московец © URA.RU

В России могут отменить утилизационный сбор для автомобилей, работающих на газе. Такая мера призвана повысить привлекательность газомоторного транспорта и увеличить потребление метана внутри страны. Об этом сообщают СМИ.

«Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах», — сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минэнерго.

В Минэнерго поддерживают введение льгот для такого транспорта, отмечая, что в обновленной Энергостратегии зафиксированы амбициозные цели по увеличению потребления метана. Сейчас доля газомоторных машин в стране составляет всего 1-2%, и власти уже предоставляют субсидии на их производство, переоборудование и строительство метановых заправок.

Продолжение после рекламы

Новая мера может облегчить доступ на рынок импортных автомобилей, что вызывает опасения у отечественных производителей, таких как ГАЗ, которые считают, что льготы не должны распространяться на ввоз иностранной техники. Главным драйвером развития рынка эксперты называют необходимость найти применение высвободившимся объемам газа после падения экспорта, пишет издание.