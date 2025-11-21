Утильсбор для некоторых авто хотят отменить
Машины на газе могут освободить от утильсбора
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России могут отменить утилизационный сбор для автомобилей, работающих на газе. Такая мера призвана повысить привлекательность газомоторного транспорта и увеличить потребление метана внутри страны. Об этом сообщают СМИ.
«Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах», — сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минэнерго.
В Минэнерго поддерживают введение льгот для такого транспорта, отмечая, что в обновленной Энергостратегии зафиксированы амбициозные цели по увеличению потребления метана. Сейчас доля газомоторных машин в стране составляет всего 1-2%, и власти уже предоставляют субсидии на их производство, переоборудование и строительство метановых заправок.
Новая мера может облегчить доступ на рынок импортных автомобилей, что вызывает опасения у отечественных производителей, таких как ГАЗ, которые считают, что льготы не должны распространяться на ввоз иностранной техники. Главным драйвером развития рынка эксперты называют необходимость найти применение высвободившимся объемам газа после падения экспорта, пишет издание.
Ранее Минпромторг предложил отложить введение новых правил расчета утилизационного сбора для мощных автомобилей с 1 ноября на 1 декабря 2025 года из-за критики инициативы и опасений роста цен и инфляции. Соответствующий проект постановления уже внесен в правительство.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.