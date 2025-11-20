Зеленский отказался от резких высказываний по мирному плану для Украины

Зеленский сообщил о смене риторики в обсуждении мирного плана Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении избегать острой риторики и сосредоточиться на конструктивном взаимодействии с партнерами по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что стороны договорились о совместной детальной проработке поступивших предложений для достижения реального результата. Об этом сообщается в соцсетях офиса президента Украины.

«И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Офис президента».