Политика

Зеленский отказался от резких высказываний по мирному плану для Украины

21 ноября 2025 в 03:51
Зеленский сообщил о смене риторики в обсуждении мирного плана

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении избегать острой риторики и сосредоточиться на конструктивном взаимодействии с партнерами по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что стороны договорились о совместной детальной проработке поступивших предложений для достижения реального результата. Об этом сообщается в соцсетях офиса президента Украины. 

«И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Офис президента».

Ранее Зеленский заявлял, что не знаком с единым европейским планом завершения конфликта на Украине и отмечал, что от стран Евросоюза поступают разные предложения по урегулированию ситуации. При этом президент Украины говорил о готовности к переговорам при условии фиксации позиций по текущей линии фронта и подчеркивал намерение вернуть Крым, отмечая нежелание Москвы участвовать в переговорном процессе.

