Ozon и WB предупредили о рисках запрета инвестиций в скидки

Запрет крупных банков на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров на 15-20%. Об этом сообщили пресс-службы Wildberries и Ozon.

«Предложенный банками запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян на 15-20%. Истинная цель крупных банков, лоббирующих такой запрет, ограничить развитие маркетплейсов», — рассказали РБК в пресс-службе Wildberries и Russ.