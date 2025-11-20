Логотип РИА URA.RU
Ozon и WB предупредили о рисках запрета инвестиций в скидки

21 ноября 2025 в 01:49
Фото: Илья Московец © URA.RU

Запрет крупных банков на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров на 15-20%. Об этом сообщили пресс-службы Wildberries и Ozon.

«Предложенный банками запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян на 15-20%. Истинная цель крупных банков, лоббирующих такой запрет, ограничить развитие маркетплейсов», — рассказали РБК в пресс-службе Wildberries и Russ.

В свою очередь, крупные банки называют недобросовестной практикой получение бонусов за оплату товаров картами кредитных организаций, которые аффилированы с платформами маркетплейсов. С этим вопросом руководители Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

