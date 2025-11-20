Гончаренко* показал все 28 пунктов нового плана Трампа по Украине

Трамп готов возглавить новый Совет мира Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал 28 пунктов мирного соглашения от США. Его подписание предполагает немедленное прекращение огня и отвод войск на согласованные позиции.

«Статус Украины — страна навсегда отказывается от вступления в НАТО и закрепляет этот нейтральный статус в своей Конституции. Ее армия будет сокращена. Крым и Донбасс фактически остаются в России. На юге Украины (в Херсонской и Запорожской областях) создается буферная зона без войск. Россия больше не претендует на другие земли», — следует из мирного плана, который опубликовал Гончаренко в своем telegram-канале.

Москва со своей стороны отказывается от претензий на любые другие украинские территории за пределами пяти обсужденных регионов. И Россия, и Украина берут на себя юридические обязательства не менять эти договоренности силовым путем.

Экономический блок соглашения выглядит как «пакетная сделка». В обмен на уступки Запад запускает полномасштабный план восстановления Украины, частично финансируемый за счет замороженных активов России. Одновременно с этим с Москвы снимаются международные санкции, и она возвращается в формат «Большой восьмерки». Вопрос энергетики предлагается решить путем запуска Запорожской АЭС под международным контролем МАГАТЭ с равным разделом вырабатываемой электроэнергии между Украиной и РФ.

Особенностью плана является создание жесткого механизма контроля. Выполнение всех условий будет курировать специальная организация — «Совет мира», который, согласно документам, может возглавить Дональд Трамп. Нарушение любой из сторон положений соглашения будет караться введением санкций. После подписания документа должен незамедлительно произойти обмен всеми пленными по формуле «всех на всех» и объявлена широкая амнистия для участников конфликта.