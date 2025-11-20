В Госдуму внесут проект о стоматологических услугах для многодетных матерей

В Госдуму внесут проект о праве многодетных матерей на получение стоматологических услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Государственную Думу будет внесен межфракционный законопроект, который позволит многодетным матерям использовать средства материнского капитала для оплаты стоматологических и ортодонтических услуг. Услуги будут предоставляться в государственных и муниципальных медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев из фракции «Справедливая Россия».

«В Госдуму готовится к внесению новый законопроект, который расширит возможности использования материнского капитала. Документом предлагается разрешить многодетным матерям направлять средства маткапитала на стоматологические и ортодонтические услуги», — говорится в законопроекте, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Важное условие — воспользоваться этим правом можно будет только в государственных и муниципальных клиниках, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это, как отмечают авторы инициативы, гарантирует семьям единые стандарты качества и доступность услуг.

В пояснительной записке к проекту указано, что сегодняшнее законодательство не позволяет оплачивать стоматологию для матерей за счет маткапитала, хотя здоровье зубов имеет огромное значение для общего состояния организма. Если поправки будут приняты, это не только даст женщинам дополнительные социальные гарантии, но и создаст правовую основу для разработки конкретных механизмов реализации этой меры.