В НАСА обнаружили кокон межзвездного объекта 3I/ATLAS
Снимок кометы запечатлен, когда объект находился на расстоянии 440 миллионов километров от Земли
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, сфотографированный космическим телескопом «Хаббл». На изображении видно комету, якобы покрытую каплевидным пылевым коконом, отходящим от твердого ледяного ядра. Об этом сообщает космическое агентство НАСА.
«Это снимок межзвёздной кометы 3I/ATLAS, полученный космическим телескопом „Хаббл“. На снимке видно, что комета покрыта каплевидным пылевым коконом, отходящим от её твёрдого ледяного ядра», — сообщает агентство.
Ученые сообщают, что «Хаббл» сфотографировал комету 21 июля 2025 года. В момент снимка объект находился на расстоянии 440 миллионов километров от Земли. Телескоп отслеживал комету, двигающуюся по гиперболической траектории, поэтому на фотографии видны полосы неподвижных фоновых звёзд.
Ранее исследователи поставили точку в спорах о происхождении кометы. На брифинге НАСА сообщили, что объект 3I/ATLAS имеет естественное происхождение.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.