Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

В НАСА обнаружили кокон межзвездного объекта 3I/ATLAS

21 ноября 2025 в 04:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снимок кометы запечатлен, когда объект находился на расстоянии 440 миллионов километров от Земли

Снимок кометы запечатлен, когда объект находился на расстоянии 440 миллионов километров от Земли

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, сфотографированный космическим телескопом «Хаббл». На изображении видно комету, якобы покрытую каплевидным пылевым коконом, отходящим от твердого ледяного ядра. Об этом сообщает космическое агентство НАСА.

«Это снимок межзвёздной кометы 3I/ATLAS, полученный космическим телескопом „Хаббл“. На снимке видно, что комета покрыта каплевидным пылевым коконом, отходящим от её твёрдого ледяного ядра», — сообщает агентство.

Ученые сообщают, что «Хаббл» сфотографировал комету 21 июля 2025 года. В момент снимка объект находился на расстоянии 440 миллионов километров от Земли. Телескоп отслеживал комету, двигающуюся по гиперболической траектории, поэтому на фотографии видны полосы неподвижных фоновых звёзд.

Продолжение после рекламы

Ранее исследователи поставили точку в спорах о происхождении кометы. На брифинге НАСА сообщили, что объект 3I/ATLAS имеет естественное происхождение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал