Посол Польши в России заявил, что на него напали в Петербурге

Отношения между Россией и Польшей деградировали Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский утверждает, что на него якобы «напали» в Санкт-Петербурге. Однако на публикуемой видеозаписи его слова не имеют доказательств. Об этом сообщают СМИ.

«Посол Польши Кшиштоф Краевский утверждает, что на него „напали“ в Санкт-Петербурге, но публикуемая польскими же СМИ видеозапись этого не подтверждает. Видно, что протестующие не касаются посла, но его охрана активно отталкивает активистов с плакатами», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на польскую радиостанцию RMF FM.

По данным СМИ, на посла «напали» участники акции протеста против приезда главы польской дипмиссии Краевского в Санкт-Петербург. Активисты собрались, чтобы призвать к прекращению спонсирования Украины со стороны Польши. Посол пожаловался, что сначала его «атаковали» словесно. В ответ на претензии активистов дипломат угрожал полицией.

Продолжение после рекламы