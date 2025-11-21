Премьер Черногории объявил о визовых ограничениях для россиян по образцу ЕС

Черногория в кратчайшие сроки намерена изменить визовый режим Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время Черногория планирует полностью изменить свои визовые правила под стандарты Европейского союза, что отразится на гражданах России. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Милойко Спайич.

«Даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой ЕС», — сказал Спайич в эфире телеканала Euronews.

Премьер отметил существенное снижение влияния российских туристов и инвесторов на ситуацию в стране. По его словам, объем принадлежащей россиянам недвижимости уже не так значителен, как 15–20 лет назад. В настоящее время граждане РФ представляют собой лишь одну из групп инвесторов наряду с представителями Германии, Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании и других стран, подчеркнул Спайич.

Продолжение после рекламы