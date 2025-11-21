МО Британии заявило, что будет отслеживать океанографическое судно России «Янтарь»
Британский флот начал слежку за российским научным судном
Фото: Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Британии подтвердило о намерении отслеживать российское океанографическое судно «Янтарь», которое якобы занимается шпионажем. Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс.
«Мы сделаем так, что „Янтарь“ не сможет выполнять свою миссию. Судно не сможет делать это беспрепятственно и без отслеживания», — сообщил Карнс в британском парламенте.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» якобы применил лазерное оборудование против пилотов британских ВВС, которые осуществляли наблюдение за его действиями в районе британских вод. И Хили распорядился направить британские истребители и фрегат для наблюдения за судном. В ответ на это российское посольство в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов.
