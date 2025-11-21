Дефицит кадров в России пошел на спад и вернулся к уровням 2023 года

Острее всего нехватка сотрудников ощущается в сельском хозяйстве, ЖКХ, строительстве и оборонной промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В III квартале 2025 года дефицит кадров в России ослаб и вернулся к уровню 2023 года, следует из данных «Мониторинга предприятий» Банка России. Показатель обеспеченности бизнеса работниками составил минус 25,7 пункта — это баланс между долей компаний, у которых есть избыток сотрудников, и тех, кому работников не хватает.

«Рынок труда пережил сильнейший „перегрев“ в 2024 году, что привело к снижению безработицы до исторических минимумов. Однако по мере замедления роста экономики и снижения выпуска в ряде отраслей естественно ожидать ослабления спроса на персонал», — рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ослабление дефицита кадров связано с исчерпанием ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата, повышением производительности труда и активным внедрением ИИ. При этом российский рынок вакансий стабилизировался: компании стали тщательнее отбирать кандидатов и отказались от найма всех минимально подходящих работников.

По данным SuperJob, за год число предложений о работе сократилось на 15%, а количество резюме выросло на 19%. В то же время 78% работодателей по-прежнему говорят о кадровом голоде.