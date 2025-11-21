В России объявили в розыск бывшего замначальника генштаба ВСУ
21 ноября 2025 в 07:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, чьи приказы, как полагает следствие, привели к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в период с 2017 по 2019 год, объявлен в розыск на территории Российской Федерации. Информацию передает РИА Новости.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал