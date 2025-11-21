Логотип РИА URA.RU
США поставили Зеленскому жесткие сроки по урегулированию конфликта

21 ноября 2025 в 07:43
В США ожидают, что Зеленский примет мирный план по урегулированию конфликта до конца месяца

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получил от США сигналы о необходимости в кратчайшие сроки подписать соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует принять соглашение, якобы разработанное в консультации с Москвой», — говорится в материале. По данным источника, на этой неделе в Киев прибыл министр армии США Дэн Дрисколл, чтобы оценить ситуацию и дать новый толчок мирным усилиям.

По информации Financial Times, в США ожидают, что Зеленский одобрит предложенный Вашингтоном план до празднования Дня благодарения, которое состоится 27 ноября. Предполагается, что после подписания документа мирную инициативу представят в Москве, и к началу декабря процесс урегулирования будет завершен.

Тем не менее шансы на воплощение замысла американской стороны оцениваются как невысокие, поскольку представители Киева считают, что в плане содержатся неприемлемые условия. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал возможные договоренности как безоговорочную капитуляцию Украины. В настоящее время в Киеве разрабатывают альтернативные предложения для США.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что их роль в процессе урегулирования конфликта снижается. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что для успешной реализации любого плана необходимо участие как украинцев, так и европейцев. . Согласно сообщению CNN, в настоящий момент план все еще находится в процессе разработки и его реализация потребует компромиссов от обеих сторон.

