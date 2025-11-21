В США раскрыли реакцию Киева на новый мирный план
Киев готов подписать мирный план США по урегулированию конфликта
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Киев дал «положительную обратную связь» по новому мирному плану США. Об этом сообщает газета New York Post. По ее данным, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров согласился с большей частью документа.
«Умеров согласился с большинством этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому. Я не хочу говорить, что [Киев] от всего сердца... согласились, и они готовы подписать. Они согласились с большинством плана», — заявил источник NYP.
По данным газеты, план разработали после переговоров Умерова со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Майами. Тогда Умеров поддержал предложенную инициативу.
Американский портал Axios от 19 ноября сообщил, что США якобы проводят негласные консультации с Россией касательно разработки нового плана по урегулированию конфликта на территории Украины. Однако данная информация была опровергнута пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он подчеркнул, что последние обсуждения, касающиеся мирного урегулирования, проходили в августе на Аляске, и с тех пор никаких новых инициатив не поступало.
По данным Financial Times, в рамках мирного плана США предлагают уменьшить объем военной поддержки Киева, признать официальный статус канонической Украинской православной церкви, присвоить русскому языку статус государственного на Украине, добиться отказа киевских властей от территориальных претензий на Донбасс, сократить численность Вооруженных сил Украины и многое другое. В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом ключевые аспекты, необходимые для достижения мира.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
