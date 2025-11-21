В США раскрыли реакцию Киева на новый мирный план

Киев готов подписать мирный план США по урегулированию конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев дал «положительную обратную связь» по новому мирному плану США. Об этом сообщает газета New York Post. По ее данным, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров согласился с большей частью документа.

«Умеров согласился с большинством этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому. Я не хочу говорить, что [Киев] от всего сердца... согласились, и они готовы подписать. Они согласились с большинством плана», — заявил источник NYP.

По данным газеты, план разработали после переговоров Умерова со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Майами. Тогда Умеров поддержал предложенную инициативу.

Продолжение после рекламы

Американский портал Axios от 19 ноября сообщил, что США якобы проводят негласные консультации с Россией касательно разработки нового плана по урегулированию конфликта на территории Украины. Однако данная информация была опровергнута пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он подчеркнул, что последние обсуждения, касающиеся мирного урегулирования, проходили в августе на Аляске, и с тех пор никаких новых инициатив не поступало.