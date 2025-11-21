Следствие назвало неожиданную причину ЧП с грузовым составом в Сибири

По данным следствия, в инциденте виноваты работники, которые оставили посторонний предмет на ж/д путях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на пятницу на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в Тайшетском районе Иркутской области с рельсов сошли несколько вагонов с углем. Предварительной причиной ЧП стало оставление постороннего предмета на железнодорожных путях.

«Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

В ведомстве отметили, что ущерб превысил миллион рублей. Пострадавших в результате инцидента нет. Из-за ЧП на железной дороге задерживаются пять пассажирских поездов, два пригородных поезда отменены.

