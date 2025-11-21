В Британии вступились за Пушкина

Памятник Пушкину в центре Одессы уже полностью закрыли фанерой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Британский режиссер Марта Файнс, известная по фильму «Онегин», выступила против сноса памятников писателю Александру Пушкину на Украине. Она назвала такие попытки абсурдными и выразила надежду, что здравый смысл восторжествует.

«Это абсурд. Искусство должно оставаться искусством и быть выше политики. Я не очень осведомлена об этих планах, но это ужасно. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует», — заявила Файнс ТАСС.

Она также призналась, что знакомство с творчеством Пушкина состоялось благодаря ее брату — знаменитому актеру Рэйфу Файнсу, исполнившему роль Онегина в ее фильме. Именно он, будучи уже известным по «Списку Шиндлера» и «Английскому пациенту», посоветовал ей прочитать «восхитительный роман в стихах» от издательства Penguin.

Для погружения в атмосферу режиссер посетила места, связанные с поэтом, включая его родовое имение. По ее словам, финальная сцена была снята на балконе петербургского дома Пушкина. Она также рассказала, что после прочтения романа ей пришлось долго ждать начала съемок из-за занятости брата в других проектах, но от идеи экранизации она не отказывалась.