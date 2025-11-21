ВСУ атаковали Ростовскую область, 200 домов остались без света

В ночь на 21 ноября 2025 года в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. пострадавших нет. В Чертковском районе произошло повреждение опоры линии электропередачи вблизи хутора Нагибин. В результате без электроснабжения остались более двухсот жилых домов. На месте происшествия возник пожар — площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Системы противовоздушной обороны продолжают работу по отражению атаки БПЛА, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.