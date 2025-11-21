Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

Ученые разгадали загадку кометы, которую многие приняли за инопланетный зонд

Ученые NASA заявили, что возраст кометы 3I/ATLAS может составлять миллиарды лет
21 ноября 2025 в 07:01
Ученые выяснили, что комета 3I/ATLAS, которую некоторые приняли за инопланетный зонд, имеет естественное происхождение. Исследование NASA позволило установить, что объект сформировался за пределами Солнечной системы и его возраст может составлять миллиарды лет.

«Естественное происхождение кометы не должно умалять значение истории 3I/ATLAS. Этот объект — всего лишь третья из когда-либо зарегистрированных межзвездных комет, потенциально самая старая из когда-либо наблюдавшихся и самая массивная в своем роде, так что есть множество причин, не связанных с инопланетной природой, которые могли бы заинтересовать человечество», — говорится в материале Livescience.

По данным ученых, возраст кометы может достигать миллиардов лет — возможно, она старше Солнца более чем на три миллиарда лет. При этом остается неизвестным, из какой звездной системы комета прибыла в галактическую область.

В июле в Солнечной системе впервые обнаружили комету 3I/ATLAS. Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб предполагал, что комета может быть объектом искусственного происхождения из-за необычной траектории. По его мнению, подобная линия движения не характерна для природных комет. Он также отметил, что максимальное сближение объекта с Землей произойдет 19 декабря 2025 года, передает Погода Mail.

