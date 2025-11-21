Ученые разгадали загадку кометы, которую многие приняли за инопланетный зонд

Ученые выяснили, что 3I/ATLAS - одна из самых старых комет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ученые выяснили, что комета 3I/ATLAS, которую некоторые приняли за инопланетный зонд, имеет естественное происхождение. Исследование NASA позволило установить, что объект сформировался за пределами Солнечной системы и его возраст может составлять миллиарды лет.

«Естественное происхождение кометы не должно умалять значение истории 3I/ATLAS. Этот объект — всего лишь третья из когда-либо зарегистрированных межзвездных комет, потенциально самая старая из когда-либо наблюдавшихся и самая массивная в своем роде, так что есть множество причин, не связанных с инопланетной природой, которые могли бы заинтересовать человечество», — говорится в материале Livescience.

По данным ученых, возраст кометы может достигать миллиардов лет — возможно, она старше Солнца более чем на три миллиарда лет. При этом остается неизвестным, из какой звездной системы комета прибыла в галактическую область.

