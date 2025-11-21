Депутаты предложили запретить один вид магазинов в новостройках

Изменения предлагается внести в статью 16 закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парламент внесен законопроект, который запрещает размещать алкомаркеты в нежилых помещениях новостроек. С инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ есть в распоряжении СМИ.

«В новых многоквартирных домах запрещается размещать магазины, в которых доля выручки от продажи спиртного составляет более пятидесяти процентов от общей выручки за отчетный период», — пояснил Нилов суть инициативы. Его слова передает ТАСС.

Поправки предлагается включить в статью 16 закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя. В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас на федеральном уровне нет запрета на работу таких торговых точек в новостройках. В результате в новых жилых комплексах массово появляются алкомаркеты, что, по словам авторов инициативы, ухудшает криминогенную ситуацию и нарушает право жителей на спокойный отдых и благоприятную среду проживания.

