В Госдуме подготовили пенсионерам подарок на Новый год
Миронов заявил, что партия вносит в ГД предложение о 13-й пенсии с 2013 года
Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует внести в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии к Новому году. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, в условиях низких пенсий и высокой инфляции пожилым людям нужны дополнительные средства.
«В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу», — сказал Миронов ТАСС.
Он отметил, что значительная часть пенсий уходит на оплату ЖКХ и лекарств, и в результате у пенсионеров не остается достаточно средств на продукты. По его словам, 13-я пенсия позволит пенсионерам «накрыть нормальный стол и купить подарки внукам». Также он выразил уверенность в том, что фракция добьется введения 13-й пенсии, как ранее добилась возвращения индексации работающим пенсионерам.
Ранее Миронов предложил проводить индексацию пенсий каждые три месяца и выплачивать пенсионерам дополнительную сумму перед Новым годом каждый год. Он заявил, что такой подход позволит учитывать реальное повышение цен и тарифов каждые три месяца.
По мнению депутата, эти меры помогут пожилым людям улучшить свое материальное положение и порадовать близких, несмотря на сложные экономические условия. Миронов сообщил, что осенью в Госдуму снова внесут законопроект, который должен помочь снизить влияние инфляции на доходы людей, нуждающихся в социальной защите.
