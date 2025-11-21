В Госдуме подготовили пенсионерам подарок на Новый год

Миронов заявил, что партия вносит в ГД предложение о 13-й пенсии с 2013 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует внести в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии к Новому году. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, в условиях низких пенсий и высокой инфляции пожилым людям нужны дополнительные средства.

«В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу», — сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что значительная часть пенсий уходит на оплату ЖКХ и лекарств, и в результате у пенсионеров не остается достаточно средств на продукты. По его словам, 13-я пенсия позволит пенсионерам «накрыть нормальный стол и купить подарки внукам». Также он выразил уверенность в том, что фракция добьется введения 13-й пенсии, как ранее добилась возвращения индексации работающим пенсионерам.

Ранее Миронов предложил проводить индексацию пенсий каждые три месяца и выплачивать пенсионерам дополнительную сумму перед Новым годом каждый год. Он заявил, что такой подход позволит учитывать реальное повышение цен и тарифов каждые три месяца.