Росавиация закрыла аэропорт Краснодара
21 ноября 2025 в 07:57
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Краснодар (Пашковский) временно введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает Росавиация, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, в настоящее время аэропорт Краснодар осуществляет прием рейсов в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
