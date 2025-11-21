В Европе назревает серьезный бунт против США
Германия собирает партнеров против США, возмущаясь новому мирному плану Трампа
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Правительство Германии мобилизует европейских партнеров для противодействия политике США. Как сообщает немецкое издание Bild, речь идет о давлении США на Украину в виде «тайного» плана Вашингтона по урегулированию конфликта.
«Как стало известно Bild, правительство Германии мобилизует своих европейских партнеров. <...> Берлин намерен оказать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана (по урегулированию конфликта на Украине — прим URA.RU) для Европы», — сообщил Bild. Там отметили, что несмотря на давление США, Украине нужно оказать Вашингтону отпор.
Ранее сообщалось, что Вашингтон разработал новый план по мирному разрешению конфликта на Украине. Он предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое, отказ Украины от Донбасса и признание на Украине русского языка и УПЦ. Какие пункты содержит план, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.
Как отметила газета Politico, работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами. По данным Axios, Зеленский все-таки согласился на урегулирование конфликта с Россией по новому плану Белого дома. Он сообщил об этом на встрече с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, передает 360.ru.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.