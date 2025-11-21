В Европе назревает серьезный бунт против США

Германия собирает партнеров против США, возмущаясь новому мирному плану Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство Германии мобилизует европейских партнеров для противодействия политике США. Как сообщает немецкое издание Bild, речь идет о давлении США на Украину в виде «тайного» плана Вашингтона по урегулированию конфликта.

«Как стало известно Bild, правительство Германии мобилизует своих европейских партнеров. <...> Берлин намерен оказать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана (по урегулированию конфликта на Украине — прим URA.RU) для Европы», — сообщил Bild. Там отметили, что несмотря на давление США, Украине нужно оказать Вашингтону отпор.

Ранее сообщалось, что Вашингтон разработал новый план по мирному разрешению конфликта на Украине. Он предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое, отказ Украины от Донбасса и признание на Украине русского языка и УПЦ. Какие пункты содержит план, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.

