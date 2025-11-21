Европе и Украине придется согласиться на мирный план Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина и Европа не в состоянии полностью отказаться от нового плана США по урегулированию конфликта, поскольку это может нанести ущерб их отношениям с американским лидером Дональдом Трампом, поэтому они будут стремиться выиграть время. Такое мнение выразил шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

«Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — заявил Вагхорн. Его слова приводит Sky News.

Американский портал Axios 19 ноября сообщил, что США якобы ведут «тайные консультации» с Россией по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине. Но позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что обсуждение мирного урегулирования было в августе на Аляске, с тех пор ничего нового не появилось.

По информации Financial Times, для решения конфликта США предлагают сократить военную помощь Киеву, признать официальный статус канонической Украинской православной церкви, сделать русский язык государственным на Украине, заставить киевские власти отказаться от претензий на Донбасс, сократить численность ВСУ, запретить иностранным войскам находиться на украинской территории и прекратить поставки Киеву оружия с большой дальностью действия. План также предполагает признание США и другими странами Крыма и Донбасса частью России.