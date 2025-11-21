Специалист по пещерам вынес вердикт по делу Усольцевых
Усольцевы вряд ли могли выжить в пещере, заявил спелеолог
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Шансы на выживание семьи Усольцевых в пещере невелики. Такое мнение о возможности выживания семьи, которая таинственно исчезла в красноярской тайге, высказал спелеолог Юрий Долотов. Долотов отметил, что современному человеку сложно выжить в природе из-за отсутствия навыков добычи еды и поддержания огня/
Ранее были возобновлены поиски Усольцевых. Альпинисты обследовали пещеру глубиной 15 метров недалеко от поселка Кутурчин, но не обнаружили никаких следов присутствия людей.
«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? <...> Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. <...> То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — заявил Долотов. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.
При этом он признал, что в некоторых пещерах относительно тепло, если отойти подальше от входа, но разжечь огонь в глубине пещеры невозможно из-за дыма, а вода есть не во всех пещерах.
Также Долотов подчеркнул, что пещера — место повышенной опасности, особенно для ребенка. «Конечно, про все пещеры нельзя сказать одинаково, нужно смотреть по конкретике. Есть такие, в которых, чтобы убиться, нужно постараться, а есть, где можно провалиться куда-то, получить травму. <...> Но пещера, безусловно, место повышенной опасности», — подытожил он.
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября во время похода в урочище Буратинка. Несмотря на длительные поиски, надежда найти семью живой не потеряна — спасатели продолжают обследовать новые участки тайги.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.