Специалист по пещерам вынес вердикт по делу Усольцевых

Усольцевы вряд ли могли выжить в пещере, заявил спелеолог Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шансы на выживание семьи Усольцевых в пещере невелики. Такое мнение о возможности выживания семьи, которая таинственно исчезла в красноярской тайге, высказал спелеолог Юрий Долотов. Долотов отметил, что современному человеку сложно выжить в природе из-за отсутствия навыков добычи еды и поддержания огня/

Ранее были возобновлены поиски Усольцевых. Альпинисты обследовали пещеру глубиной 15 метров недалеко от поселка Кутурчин, но не обнаружили никаких следов присутствия людей.

«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? <...> Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. <...> То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — заявил Долотов. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

При этом он признал, что в некоторых пещерах относительно тепло, если отойти подальше от входа, но разжечь огонь в глубине пещеры невозможно из-за дыма, а вода есть не во всех пещерах.

Также Долотов подчеркнул, что пещера — место повышенной опасности, особенно для ребенка. «Конечно, про все пещеры нельзя сказать одинаково, нужно смотреть по конкретике. Есть такие, в которых, чтобы убиться, нужно постараться, а есть, где можно провалиться куда-то, получить травму. <...> Но пещера, безусловно, место повышенной опасности», — подытожил он.