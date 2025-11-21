Семьям с детьми в России предложили новую меру поддержки

Гаврилов предложил изменить подход к поддержке семей с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улучшить систему социальной поддержки семей с детьми можно за счет введения новых форм выплат и корректировки критериев нуждаемости. В частности, всех родителей, независимо от их дохода, следует обеспечить базовой выплатой, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

«Полезно предусмотреть небольшую базовую выплату с определенной периодичностью всем родителям, независимо от дохода. Также нужно уточнить критерии нуждаемости, чтобы не исключать семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение», — отметил Гаврилов. Его слова передает ТАСС.

Депутат добавил, что нужно возобновить выплату тематических пособий, которые помогут компенсировать сезонные расходы. Например, подготовку детей к школе после каникул.

