Лосось, колибри и цветок: участницы конкурса «Мисс Вселенная» вышли на сцену в необычных нарядах. Видео
Участницы подошли к образам с фантазией и размахом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На конкурсе «Мисс Вселенная-2025» прошел один из самых зрелищных этапов — показ костюмов. Участницы подошли к образам с фантазией и размахом. Каждый образ на сцене как арт-объект. Так, участница из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд вышла на сцену в костюме, стилизованном под лосося.
«Наряд — дань глубокому морскому наследию Норвегии и давним традициям рыболовства. Мерцающий серебристо-розовый костюм был дополнен чешуей, плавниками и рыбьей головой», — передает РЕН ТВ.
Представительница Доминиканской Республики Дженнифер Венчур Марте предстала в образе национального цветка. Ее яркий костюм с пышным головным убором, расшитым жемчугом и камнями, дополняли большие розовые «лепестки» за спиной.
Пуэрториканка Алиса Зашели покорила сцену на пуантах, воплотив образ изумрудной колибри. Дизайнер Джошуан Апонте объединил балетные линии и россыпь блестящих украшений, создав эффект парящей птицы.
Не обошлось и без мифологии: Сабрина Эриан из Египта вышла в образе богини Нефтиды, символа рождения и смерти. Ее золотое платье дополняли четыре пары радужных крыльев, расходящихся от головы, спины и рук.
