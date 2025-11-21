Участницы подошли к образам с фантазией и размахом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На конкурсе «Мисс Вселенная-2025» прошел один из самых зрелищных этапов — показ костюмов. Участницы подошли к образам с фантазией и размахом. Каждый образ на сцене как арт-объект. Так, участница из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд вышла на сцену в костюме, стилизованном под лосося.

«Наряд — дань глубокому морскому наследию Норвегии и давним традициям рыболовства. Мерцающий серебристо-розовый костюм был дополнен чешуей, плавниками и рыбьей головой», — передает РЕН ТВ.

Представительница Доминиканской Республики Дженнифер Венчур Марте предстала в образе национального цветка. Ее яркий костюм с пышным головным убором, расшитым жемчугом и камнями, дополняли большие розовые «лепестки» за спиной.

Пуэрториканка Алиса Зашели покорила сцену на пуантах, воплотив образ изумрудной колибри. Дизайнер Джошуан Апонте объединил балетные линии и россыпь блестящих украшений, создав эффект парящей птицы.