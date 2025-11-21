Логотип РИА URA.RU
Лосось, колибри и цветок: участницы конкурса «Мисс Вселенная» вышли на сцену в необычных нарядах. Видео

Участница «Мисс Вселенная» покорила публику нарядом лосося
21 ноября 2025 в 07:13
Участницы подошли к образам с фантазией и размахом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На конкурсе «Мисс Вселенная-2025» прошел один из самых зрелищных этапов — показ костюмов. Участницы подошли к образам с фантазией и размахом. Каждый образ на сцене как арт-объект. Так, участница из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд вышла на сцену в костюме, стилизованном под лосося.

«Наряд — дань глубокому морскому наследию Норвегии и давним традициям рыболовства. Мерцающий серебристо-розовый костюм был дополнен чешуей, плавниками и рыбьей головой», — передает РЕН ТВ.

Представительница Доминиканской Республики Дженнифер Венчур Марте предстала в образе национального цветка. Ее яркий костюм с пышным головным убором, расшитым жемчугом и камнями, дополняли большие розовые «лепестки» за спиной.

Пуэрториканка Алиса Зашели покорила сцену на пуантах, воплотив образ изумрудной колибри. Дизайнер Джошуан Апонте объединил балетные линии и россыпь блестящих украшений, создав эффект парящей птицы.

Не обошлось и без мифологии: Сабрина Эриан из Египта вышла в образе богини Нефтиды, символа рождения и смерти. Ее золотое платье дополняли четыре пары радужных крыльев, расходящихся от головы, спины и рук.

