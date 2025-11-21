Анонсированы беспрецедентные военные учения с участием России
В январе пройдут учения с участием России, ЮАР и Китая
Фото: Илья Московец © URA.RU
Военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Китая и ЮАР запланированы на начало января 2026 года. Об этом сообщил посол РФ в Претории Роман Амбаров.
«Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», — сказал посол. Его слова передает РИА «Новости».
Он отметил, что учения были намечены на ноябрь 2025 года, но были перенесены на январь по согласованию сторон — это было сделано, чтобы избежать пересечений с саммитом G20 в Йоханнесбурге. Амбаров также отметил, что эти учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Россией, ЮАР и Китаем.
