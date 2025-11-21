Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Анонсированы беспрецедентные военные учения с участием России

В январе 2026 года пройдут военно-морские учения с участием РФ, Китая и ЮАР
21 ноября 2025 в 06:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В январе пройдут учения с участием России, ЮАР и Китая

В январе пройдут учения с участием России, ЮАР и Китая

Фото: Илья Московец © URA.RU

Военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Китая и ЮАР запланированы на начало января 2026 года. Об этом сообщил посол РФ в Претории Роман Амбаров.

«Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», — сказал посол. Его слова передает РИА «Новости».

Он отметил, что учения были намечены на ноябрь 2025 года, но были перенесены на январь по согласованию сторон — это было сделано, чтобы избежать пересечений с саммитом G20 в Йоханнесбурге. Амбаров также отметил, что эти учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Россией, ЮАР и Китаем.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал