Анонсированы беспрецедентные военные учения с участием России

Военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Китая и ЮАР запланированы на начало января 2026 года. Об этом сообщил посол РФ в Претории Роман Амбаров.

Он отметил, что учения были намечены на ноябрь 2025 года, но были перенесены на январь по согласованию сторон — это было сделано, чтобы избежать пересечений с саммитом G20 в Йоханнесбурге. Амбаров также отметил, что эти учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Россией, ЮАР и Китаем.